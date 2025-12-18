Заключительный пробег Гатчинского полумарафона

Всего будет четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 30 км. Старт и финиш забега расположены недалеко от пересечения улиц Рощинской и Крупской. Длина круга – 5 км. Для участников, преодолевающих дистанцию 1 км, будет организован разворот. Старт дистанции 1 км – 11:00, остальные старты – в 12:00.

Для проведения легкоатлетического забега будет введено временное ограничение движения транспорта на территории Гатчины с 9.30 до 15.30:

- по ул. Крупской на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинской;

- по ул. Подъездная дорога от перекрестка ул. Крупской-Рощинской до мкр. Орлова роща, д. 1.