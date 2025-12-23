Президентская библиотека – об Александре I, победителе «непобедимого» Наполеона

Победа над наполеоновской армией в Отечественной войне 1812 года считается одной из самых значительных заслуг Александра I, 248-я годовщина со дня рождения которого отмечается 23 декабря (по новому стилю).

Александр Павлович изначально понимал все трудности войны с Наполеоном и до последнего момента пытался предотвратить военные действия со стороны французского императора. «Государь брат мой, вчера я узнал, что, несмотря на добросовестность, с которой я выполнял мои обязательства по отношению к вашему величеству, ваши войска перешли границы России… <…> Если Вы согласны вывести свои войска с русской территории, я буду считать, что всё происшедшее не имело места и достижение договоренности между нами будет ещё возможно. В противном случае ваше величество вынудите меня видеть в Вас лишь врага, чьи действия ничем не вызваны с моей стороны. От вашего величества зависит избавить человечество от бедствий новой войны», – писал Александр I Наполеону 13(25) июня 1812 года в связи с вступлением французских войск в пределы России. С уникальным документом можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

Известно, что, когда генерал-адъютант Балашов по распоряжению Александра сообщил Наполеону о возможности мира, если французские войска отойдут от границ России, тот сказал: «„Неужели вы думаете, что я привёл столько войск, чтобы посмотреть на Неман?“ и насмешливо спросил русского генерала: „Какие дороги ведут в Москву?“». Балашов саркастически ответил, что знает только ту, по которой шёл Карл XII, но «она идёт через Полтаву».

Для русского народа война 1812 года была защитой своего Отечества. Наполеон же воспринимал ее как военную кампанию. В своём приказе по армии французский император с самоуверенностью завоевателя заявил: «Россия увлекается роком и не избегнет судьбы своей. Пора прекратить пятидесятилетнее кичливое влияние её на дела Европы». Совершенно другим было настроение Александра. В манифесте о вступлении врагов в Россию он сказал: «Воины! Вы защищаете Веру, Отечество и свободу. Я с вами. На зачинающего Бог». Это были те же слова, что сказал Пётр I перед Полтавской битвой.

В самом начале войны 1812 года какое-то время российская армия вынуждена была отступать под напором Наполеона и вести оборонительные бои. В августе Александр I назначает главнокомандующим Михаила Кутузова и война приобретает совсем иной характер. Уже в начале октября обещания Наполеона своим солдатам, что они будут «господствовать над русским народом, готовым исполнить раболепно все ваши повеления…» сменились на предложения мира российскому императору. «В настоящее время никакие предложения неприятеля не побудят меня прервать брань и тем ослабить священную обязанность отомстить за оскорблённое Отечество», – ответил Александр.

Как сказано в книге Николая Дучинского «Император Александр Благословенный и Отечественная война» (1912), российский император в письме на имя фельдмаршала графа Салтыкова перед лицом русского народа и всего мира дал священный обет: «Я не положу оружия, доколь ни единаго неприятельскаго воина не останется в Царстве моём».

В декабре с «нашествием двенадцати языков», как в связи с многонациональным составом армии Наполеона в дореволюционной российской историографии именовалась Отечественная война 1812 года, было покончено. 25 декабря 1812 года, в день Рождества Христова, Александром был издан Высочайший манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского», который ознаменовал завершение Отечественной войны 1812 года победой русского народа и армии.

После изгнания французов из России император Александр I продолжил войну с целью освободить от власти Наполеона всю Европу. Николай Дучинский в книге «Благословенный царь. Государь Александр I» писал: «Он [Александр] горячо любил свой народ. Но он не мог равнодушно видеть несчастий, страданий, несправедливостей, которые выпадали и на долю других народов».

Николай Греч в «Биографии императора Александра I» (1835) опубликовал приказ русского императора, отданный войскам перед вступлением во Францию: «Да водворится на всём земном шаре спокойствие и тишина! Да будет каждое царство под единою собственного правительства властию и законами благополучно! Да процветают в каждой земле, ко всеобщему благоденствию народов, вера, язык, науки, художества и торговля! Сие есть намерение наше…».

После отречения Наполеона от престола в апреле 1814 года наши войска в первый день Пасхи собрались на одной из больших площадей Парижа, где по указу Александра был совершён благодарственный молебен за последние победы, взятие Парижа и восстановление порядка во Франции. Россия и Европа прославляли своего избавителя. С тех пор за Александром I закрепилось имя Благословенного.

На портале Президентской библиотеки в подборке «Александр I (1777–1825)» представлены многочисленные материалы, посвящённые жизни и царствованию императора. Военному и политическому противостоянию России и Франции отведён целый раздел в цифровой коллекции «Отечественная война 1812 года» – «Два императора: Александр I и Наполеон», значительная часть документов которого была издана к 100-летнему юбилею победы России в Отечественной войне.