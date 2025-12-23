«Рождественский Кубок» по акробатическому рок-н-роллу
В Санкт-Петербурге 14 декабря состоялся XXV Традиционный турнир-фестиваль «Рождественский Кубок» по акробатическому рок-н-роллу. Всего было 13 дисциплин.
Участие в фестивале приняли воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3. Несмотря на большую конкуренцию, многие ребята дошли до финала.
Анастасия Мухамбетова смогла завоевать первое место!
Алиса Петрова и Георгий Васютин заняли 4 место, немного не дожав до призового места.
На пятом месте – Мария Агалакова, Ника Васильева и Ильяс Иргашев с Ксенией Толмачёвой (пара).
На шестом месте – Екатерина Юнисова и Антон Михайлов с Варварой Юнисовой (пара).
Поздравляем ребят и их тренеров-преподавателей отделения акробатического рок-н-ролла Наталью Сергеевну Касыянык, Андрея Мирославовича Касыянык, Алису Михайловну Тимофееву.
