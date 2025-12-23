Поиск на сайте
«Рождественский Кубок» по акробатическому рок-н-роллу

В Санкт-Петербурге 14 декабря состоялся XXV Традиционный турнир-фестиваль «Рождественский Кубок» по акробатическому рок-н-роллу. Всего было 13 дисциплин.

Рубрики:  Спорт

Участие в фестивале приняли воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3. Несмотря на большую конкуренцию, многие ребята дошли до финала. 

Анастасия Мухамбетова смогла завоевать первое место! 

Алиса Петрова и Георгий Васютин заняли 4 место, немного не дожав до призового места.

 На пятом месте – Мария Агалакова, Ника Васильева и Ильяс Иргашев с Ксенией Толмачёвой (пара). 

На шестом месте – Екатерина Юнисова и Антон Михайлов с Варварой Юнисовой (пара).

Поздравляем ребят и их тренеров-преподавателей отделения акробатического рок-н-ролла Наталью Сергеевну Касыянык, Андрея Мирославовича Касыянык, Алису Михайловну Тимофееву.