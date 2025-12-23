"Снежный штаб" готовится к непогоде
В связи с ожидаемым ухудшением погоды: понижением температуры до −12°C, осадками и гололедицей, все коммунальные, дорожные и аварийные службы региона переведены в режим повышенной готовности.
Основные задачи коммунальным службам:
1. Приоритетная уборка пешеходных зон, остановок общественного транспорта и подходов к социальным объектам (школы, поликлиники, детские сады).
2. Своевременная обработка проезжей части противогололедными материалами.
3. Очистка кровель от снега и наледи для предотвращения их обрушения и падения льда.
4. Организация круглосуточного дежурства сотрудников управляющих организаций.
Все вопросы, связанные с уборкой снега, ленинградцы могут направлять в Снежный штаб. Обращения будут оперативно переданы ответственным службам.
Для автомобилистов круглосуточно работает горячая линия Ленавтодора: 8 (812) 660-46-47.
Контакты диспетчерских служб всех районов и округов региона размещены по ссылке.
