"Снежный штаб" готовится к непогоде

В связи с ожидаемым ухудшением погоды: понижением температуры до −12°C, осадками и гололедицей, все коммунальные, дорожные и аварийные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Основные задачи коммунальным службам:

 1.    Приоритетная уборка пешеходных зон, остановок общественного транспорта и подходов к социальным объектам (школы, поликлиники, детские сады).

2.    Своевременная обработка проезжей части противогололедными материалами.

3.    Очистка кровель от снега и наледи для предотвращения их обрушения и падения льда.

4.    Организация круглосуточного дежурства сотрудников управляющих организаций.

 Все вопросы, связанные с уборкой снега, ленинградцы могут направлять в Снежный штаб. Обращения будут оперативно переданы ответственным службам.

 Для автомобилистов круглосуточно работает горячая линия Ленавтодора: 8 (812) 660-46-47.

