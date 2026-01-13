На Госуслугах заработал реестр злостных неплательщиков алиментов
Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на Госуслугах. На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов.
В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности з неуплату или были объявлены в розыск приставами.
Что понадобится для проверки
- ФИО
- дата рождения
Сервис доступен всем пользователям Госуслуг — авторизация на портале и данные документов не требуются.
Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок, и может
стимулировать должников на погашение задолженности.
