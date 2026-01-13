На Госуслугах заработал реестр злостных неплательщиков алиментов

В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности з неуплату или были объявлены в розыск приставами.

Что понадобится для проверки

ФИО

дата рождения

Сервис доступен всем пользователям Госуслуг — авторизация на портале и данные документов не требуются.

Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок, и может

стимулировать должников на погашение задолженности.

