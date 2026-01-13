Четыре студента из Гатчины прошли в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

В ходе отборочного этапа участники проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин вне зависимости от своего направления подготовки.

«Успех студентов из Ленинградской области доказывает: качественная подготовка и амбициозная молодежь есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы мотивированные участники, независимо от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру, и в IX сезоне олимпиады четверо обучающихся региона откроют для себя широкий спектр возможностей для роста и развития. Желаю успехов!» – поделился мнением генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заключительный этап стартует в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей.

«Четыре студента Гатчинского государственного университета вышли в заключительный этап. Обучающиеся показали высокие результаты в направлениях «Экономика», «Бизнес-информатика» и «Проектный менеджмент», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.