Уникальный музей «Поезд Победы» прибывает в Гатчину 17 января

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – Волонтерам Победы. Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Работа экспозиции:

Гатчина-пасс Балтийская

17-19.01.2026 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Луга

20-21.01.2026 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Все о музее «Поезд Победы» в телеграм-канале проекта: t.me/poyezd_pobedy