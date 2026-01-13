В Ленобласти открыт набор на обучение для участников СВО, которые хотят воплотить социальные проекты

«Мы обновили обучающую программу — это путеводитель по работе с местным сообществом, социальными и культурными проектами, юридическим аспектам и мерам поддержки. С 2026 года инициативы участников СВО получают приоритет на всех региональных конкурсах — и мы готовы поддержать их на каждом этапе», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти.



В программе:

меры поддержки социальных инициатив в Ленинградской области.

пошаговый разбор регистрации НКО, налоговых и юридических нюансов.

привлечение средств для развития вашей организации.

«упаковка» идеи: как презентовать и продумать проект, чтобы его поддержали.

практическая работа и встреча с экспертами — получите готовый план запуска.

​Получить до 4 млн рублей можно на различные проекты — от адаптивного спорта и поддержки ветеранов СВО до культурных инициатив и благоустройства. С подробной программой обучения можно ознакомиться в приложенном файле.



Когда и где?

23 января (10:00–16:00) — «Дом дружбы Ленинградской области» — СПб, Потёмкинская улица, 2.

Регистрация — по ссылке. Участие бесплатно, но места ограничены.

С 2026 года в Ленобласти введены новые меры поддержки: социальные проекты, где учредитель или руководитель — участник СВО — будут получать преимущество при оценке в каждом конкурсе грантов Губернатора Ленинградской области с помощью повышенного коэффициента.