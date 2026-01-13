7 лет колонии и миллион штрафа – приговор взяточнику из МРЭО

Замначальника МРЭО-10 гражданин М. получил срок за взяточничество на экзаменах. Так и хочется сказать: «Ну, наконец-то!». Ибо давным-давно на Руси повелось, что без взяток экзамены на водительские права сдать очень проблематично. Сумма год от года индексируется.

И вот прецедент. Гатчинским судом установлено, что гражданин М. разработал преступный план, направленный на систематическое получение взяток за оказание ученикам автошколы незаконного содействия при принятии квалификационных экзаменов в МРЭО № 10, то есть за принятие экзаменов без надлежащей проверки теоретических знаний и навыков управления транспортными средствами. При этом злоумышленник привлек для совершения данных преступлений посредника, с помощью которого получил взятки у десяти лиц. Размеры взяток составляли от 15000 до 50000 рублей. Денежные средства были получены осужденным как лично, так и путем перечисления на банковский счет члена его семьи.

Учитывая характер и обстоятельства совершенных гражданином М. коррупционных преступлений, представляющих значительную степень общественной опасности, корыстный мотив его действий и тот факт, что он действовал вопреки интересам государственной службы, целям и задачам органов полиции, подорвал авторитет правоохранительных органов, дискредитировал присвоенное ему звание «подполковник полиции» и себя самоё как носителя этого звания, вердикт суда не был мягким. Гатчинский городской суд назначил гражданину М. наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере одного миллиона рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на пять лет. Звания «подполковник полиции» осужденный тоже лишился.

И, кроме того, суд принял решение о конфискации у бывшего подполковника денежной суммы в размере 320 тысяч рублей, что соответствует размеру доказанных взяток. А с целью исполнения приговора в части имущественных взысканий суд сохранил арест, наложенный на принадлежащее гражданину М. имущество.

Приговор Гатчинского суда вступил в законную силу.