Гордимся выпускниками!

Зал был полон. Ученики, учителя слушали его, затаив дыхание.

- Два года назад Всеволод окончил нашу школу-интернат, сейчас он – участник специальной военной операции, – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вероника Чинчирик. - Мало кто из наших выпускников имеет такую возможность. Точнее, их двое. В нашей школе учился Никита Цветков: гвардии ефрейтор, старший оператор отделения погиб в 23 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. За мужество, отвагу и героизм награжден орденом Святого Георгия IV степени. Памятная доска Никите Цветкову установлена на фасаде нашей школы-интерната. Всеволод участвует в СВО сейчас. Нас навестил во время короткого отпуска и потом вернется обратно. Он поделился с ребятами своими личными эмоциями, пережитым на войне, рассказал правду, за которую сражаются наши ребята.

Педагоги, которые учили Всеволода, классные руководители смотрели на него со слезами на глазах. Школьники слушали о буднях на передовой, о быте военнослужащих и трудностях, с которыми приходится сталкиваться, с интересом и трепетом. Затем Всеволод искренне ответил на вопросы.

Низкий поклон нашим воинам и защитникам! Пусть все возвращаются живыми и здоровыми!

Татьяна Можаева