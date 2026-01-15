На премии «Время Молодых» запустили форумную кампанию Росмолодёжи 2026 года

Всего в линейку 2026 года вошли 27 форумов: из них 19 – всероссийских и 8 – окружных. Участниками станут тысячи молодых людей со всей страны, в том числе участники СВО и представители других государств. Сквозной линией всех программ станет единство народов России. Форумная кампания проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

На платформе ФГАИС «Молодёжь России» уже открыта регистрация на всероссийские форумы: «Территория смыслов», «Юг молодой», Форум рабочей молодёжи, «Экосистема. Заповедный край», ТИМ «Бирюса» (всероссийская смена «Спорт и здоровый образ жизни»), «ШУМ», «Территория БезОпасности», «Ростов», «Полюс», «Российский Север», «ГосСтарт». Молодые люди могут также подать заявку на окружные форумы: «Шерегеш», «Волга», «Ладога», «иВолга», «Каспий», «УТРО».

В 2025 году в событиях платформы Росмолодёжь.Форумы приняли участие более 23 тысяч человек, 3 753 эксперта из сферы государственного управления, науки, предпринимательства, культуры и искусства и даже олимпийские чемпионы. Среди ключевых: министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, председатель ГД ФС РФ Вячеслав Володин, директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская телеведущая и журналистка Тутта Ларсен, писатель, сценарист и продюсер Олег Рой, олимпийский чемпион 2024 года по вольной борьбе, чемпион Европы и обладатель Кубка мира Магомед Рамазанов и другие.

«Форумы Росмолодёжи предлагают не только образовательную программу, но и добровольческие акции, шанс попасть на стажировку в крупную компанию, получить грант на социально-значимый проект. Кроме того, их участники могут влиять на принятие важных решений. Например, в этом году на Всероссийском форуме молодых учёных "Полюс" участники предложили 36 технологических решений по развитию и популяризации Арктической зоны и Северного морского пути – одного из приоритетных направлений развития нашей страны», – подчеркнула руководитель Федеральной дирекции по организации молодёжных форумов и программ Росмолодёжи Екатерина Антонова.

Ежегодно на форумах Росмолодёжи проходит грантовый конкурс, который даёт возможность получить поддержку до 1 млн рублей на реализацию своего проекта. В 2025 году по итогам форумного сезона 206 проектов получили грантовую поддержку на общую сумму более 107 млн рублей.

Так боец СВО Арман Аванесян на форуме «Территория смыслов» представил инновационные адаптивные очки с искусственным интеллектом, которые помогают людям с частичной и полной потерей зрения ориентироваться в пространстве и улучшают качество жизни. Умное устройство предоставляет пользователю подсказки и информацию в реальном времени, специальные линзы повышают контрастность, облегчая восприятие и снижая нагрузку на глаза. После форума благодаря содействию Росмолодёжи проект получил поддержку Инновационного центра «Сколково» на создание прототипа.

События Росмолодёжи позволили многим активным участникам пройти стажировку в крупных компаниях и даже трудоустроиться. Так, Владимир Пекнов и Диана Ералиева на форуме «Область будущего» стали лучшими в мастерской, по мнению экспертной комиссии, и получили приоритетное право попасть на стажировку в VK.

Ксения Аноцкая из Республики Башкортостан и Анна Штрикер из Саратовской области получили предложение о трудоустройстве в качестве специальных корреспондентов телеканала «Волга-24» на форуме «иВолга».

На форумах многие участники, в том числе из-за рубежа, активно демонстрировали и применяли свои таланты. Так, Заре Базагабади Мохаммад из Исламской Республики Иран на форуме «БерегА» написал песню «Рука об руку». Она стала символом дружбы молодёжи из стран Прикаспийской пятёрки и гимном международного направления мероприятия. А Иван Гриднев из Новосибирской области на форуме «ПроРегион» занялся сведением музыки для «Гимна форума». Участники прошлых лет по личной инициативе объединились, написали песню, и теперь её исполнение стало традицией. В этом году гимн дополнился битом.

Также события Росмолодёжи вдохновляют молодых людей на перемены в личной жизни. Например, Кирилл Белоглазов из Саратовской области на форуме «ШУМ» сделал со сцены предложение руки и сердца на церемонии закрытия. Предложение создать семью от своего молодого человека также получила Дарья Чеснокова из Липецкой области во время открытия смены «IT-искусство» форума «Область будущего».

По итогам полезной программы форумов участники сдали более 150 литров крови, 642 человека вошли в реестр доноров костного мозга. Также было собрано более 25 тонн помощи для участников СВО и жителей Донбасса.