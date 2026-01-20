Беспрецедентные инвестиции в газификацию Ленобласти

Договор о сотрудничестве между правительством региона и «Газпромом» на 2026-2030 годы подписали Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Для реализации региональной программы газификации подписали новое соглашение с Газпромом до 2030 года. Объем инвестиций в газификацию беспрецедентный: 34,5 млрд рублей вложит Газпром в новое строительство в Ленинградской области.

Показатель потребления газа — комплексный показатель развития территории. В Ленобласти с 2022 года он вырос более, чем на 2,5 млрд кубометров до 8,6 млрд кубометров в год. Здесь и устойчивое потребление газа промышленными предприятиями, и присоединение к голубому топливу новых домохозяйств.

Расчетный показатель через три года — 11 млрд кубометров. В планах — газификация еще 366 населенных пунктов.

Алексей Миллер подтвердил, что Газпром поддержит дальнейшее развитие области. И первоочередные, и плановые запросы будут поддержаны строительством новых газопроводов.

Со своей стороны поддержим газификацию вводом новых котельных (11 — в 2026, 81 итого — до 2030 включительно); сохранением программы субсидирования затрат на газификацию для жителей области, льготой по налогу на имущество (газопроводы), которая «револьверно» будет вложена в строительство газовой инфраструктуры в регионе», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 2021 года доступ к сетевому газу получили 16 тыс. домовладений и 35 котельных в 141 населенном пункте.

Для этого «Газпром» построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями (ГРС) и почти 700 км межпоселковых газопроводов в 14 районах области – Всеволжском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Тихвинском, Тосненском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском и Сланцевском.

В Волосовском, Выборгском и Гатчинском районах компания также модернизировала ГРС «Гомонтово», «Ильичево» и «Совхоз «Большевик». Рост производительности станций позволяет увеличить подачу газа действующим потребителям и подключать новых.

В конце 2025 года подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2026-2030 годы. Документ предусматривает создание условий для подачи газа в 45,4 тыс. домовладений и на 81 котельную в 366 населенных пунктах.

Компания построит межпоселковые и газораспределительные газопроводы в 15 районах области. В том числе сетевой газ впервые придет в города Высоцк и Приморск (Выборгский район).

В настоящее время «Газпром» ведет сооружение пяти межпоселковых газопроводов. Они позволят привести газ в 21 сельский населенный пункт Волховского, Всеволожского, Кировского, Ломоносовского и Приозерского районов.

Ленинградская область – один из лидеров по темпам и объему работ по догазификации. На сегодняшний день заключено 53,6 тыс. договоров на подведение газовых сетей к границам участков граждан. Более 46,6 тыс. (87%) договоров исполнено. 31,6 тыс. семей Ленинградской области уже пользуются газом.

Для льготных категорий граждан предусмотрены региональные субсидии на строительство газовых сетей внутри участка, покупку и установку газового оборудования. Максимальный размер такой субсидии в регионе составляет 300 тыс. руб.