Гатчинские бутлегеры разливали суррогат тоннами

В Гатчинском округе работало целое предприятие по производству спиртного, куда 19 января нагрянули полицейские. Из оборота была изъята крупная партия спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции. Суррогат разливался в 5-литровые бутыли на трех конвейерных лентах, на готовые бутылки лепились этикетки с логотипом известного алкогольного бренда. Полицейские обнаружили в здании резервуары со спиртным – более 115 тысяч литров, а также 31 тысячу литров напитков, разлитых по бутылкам и готовых к продаже.

В ходе обыска полицейские изъяли всё оборудование, систему фильтрации воды, документацию, пищевые ароматизаторы и другие вещдоки. По оперативным данным, суррогат в 5-литровых бутылках продавали частным лицам. В магазинах, кафе и ресторанах этой продукции не обнаружено.

Изъятая жидкость направлена на экспертизу для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья потребителей.

Следователем следственного управления УМВД России «Гатчинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ – незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские устанавливают происхождение сырья для производства контрафакта и личности предприимчивых граждан, причастных к этой деятельности.

МВД России напоминает: употребление контрафактного алкоголя опасно для жизни и здоровья!