Ленобласть дарит свадебные туры
Свадебный подарок ленинградским молодоженам подготовила администрация Ленинградской области — путешествие по родному региону.
Рубрики: Общество
С 1 февраля 2026 года пары, вступающие в брак в регионе, смогут получить подарочную карту на тур по области.
Условия:
- Брак — первый для обоих.
- Возраст супругов — до 35 лет.
- Регистрация — после 1 августа 2025 года в ЗАГС Ленинградской области.
«Подарок вручается в день свадьбы. Пары, которые поженились ранее, могут обратиться в ЗАГС за картой. Проект реализуется по поручению губернатора Александра Дрозденко», — отметила председатель комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.