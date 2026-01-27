Ленобласть дарит свадебные туры

С 1 февраля 2026 года пары, вступающие в брак в регионе, смогут получить подарочную карту на тур по области.

Условия:

Брак — первый для обоих.

Возраст супругов — до 35 лет.

Регистрация — после 1 августа 2025 года в ЗАГС Ленинградской области.

«Подарок вручается в день свадьбы. Пары, которые поженились ранее, могут обратиться в ЗАГС за картой. Проект реализуется по поручению губернатора Александра Дрозденко», — отметила председатель комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова.