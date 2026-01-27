Импульс проектам, важным для жителей Ленинградской области

Вот что рассказал об итогах встречи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Каждая рабочая встреча с Президентом России дает импульс проектам, важным для жителей области.

Владимир Владимирович Путин сегодня поддержал инициативу Ленобласти по программе экологического благополучия крупнейшего ресурса питьевой воды на Европейском континенте «Чистая Ладога». Бассейн Ладожского озера объединяет 5 субъектов Северо-Запада, которые оказывают влияние на состояние водоёма. Комплексный мониторинг, расчистка прибрежной акватории, реконструкция водоочистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда — необходима именно федеральная программа межведомственная и межрегиональная.

Доложил президенту о результатах развития Выборга в концепции центра притяжения. Реставрация исторического центра, капитальный ремонт, обеспечение транспортной доступности, благоустройство, яркий событийный календарь позволили за 10 лет увеличить турпоток в 3,5 раза. Здесь работают практически все федеральные и региональные программы. Президент поддержал необходимость реконструкции квартала Сета Солберга под театрально-культурный центр. Ранее планировали привлечь средства европейских партнеров, теперь есть решение, что восстановим при софинансировании федерального центра и частных инвесторов.

Доложил о поддержке СВО: построен учебный центр беспилотной авиации, работает Кластер комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО и регион на этом не останавливается. Президент одобрил новые региональные меры поддержки семей участников СВО по ремонту жилых домов и финансовую поддержку на улучшение жилищных условий.

Пригласил Владимира Владимировича на 100-летие Ленинградской области в 2027 году. Более десятка стратегических объектов в юбилейный год готовим к открытию, не меньше открываем значимых строительных площадок.