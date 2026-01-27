В Ленобласти расширяется система поддержки для семей с новорождёнными

Это не только проще, но и даёт право на полный пакет региональных выплат и льгот в рамках региональной программы по рождаемости и национального проекта «Семья»:

• Студенческий капитал – 300 000 ₽;

• Региональный материнский капитал на каждого ребенка;

• Выплата студенткам 100 000 ₽ при постановке на учет по беременности;

• 300 000 ₽ при рождении третьего и последующего детей в молодой семье (оба родителя/единственный родитель – до 35 лет включительно);

• Товары первой необходимости для детей до 1,5 лет через пункты проката;

• Услуги социальной няни для детей до 3 лет.

Весь перечень региональных мер доступен по ссылке.

Зарегистрировать малыша можно в любом отделении ЗАГС или МФЦ области, независимо от места его рождения или прописки родителей.

Процедура занимает всего 15 минут.