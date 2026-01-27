Награды — детям, сыгравшим в фильмах о Великой Отечественной

Возглавляет Организационный комитет руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно.

В 2025 году, в год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в прокат вышли два фильма, посвященные героизму и самоотверженности нашего народа в те страшные годы: «Группа крови» и «Таганрог». Фильмы были созданы благодаря общей работе кинематографистов, экспертов, методистов и волонтеров, работавших с архивными данными в рамках проекта «Без срока давности».

Благодарности «За активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» Игорь Руденя вручил актерам, сыгравшим в фильмах, младшей из которых 6 лет.

Полномочный представитель назвал символичным, что церемония проходит накануне важной памятной даты — 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Память о победе в Великой Отечественной войне - наш общий священный долг. Уверен, что эти два фильма не оставят равнодушными никого, кто их посмотрит и узнает правду о преступлениях нацизма в XX веке на ленинградской земле. Большое вам спасибо и большое спасибо всем, кто трудился, создавая эти фильмы», - обратился Игорь Руденя к участникам церемонии.

Он напомнил, что в Ленинградской области захватчики создали несколько десятков лагерей для военнопленных и гражданского населения СССР. «Цель была понятна - в прямом смысле обескровить наш советский народ. Вы хорошо это поняли, потому что участвовали в воссоздании этих событий для съемки фильмов, которые смогут до ваших сверстников - по всей России, и в других странах - донести то, что творили нацисты», - подчеркнул полпред.

В торжественной церемонии награждения приняли участие руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России, член Общественной палаты РФ Елена Малышева, генеральные продюсеры, сотрудники кинокомпании «Триикс Медиа», снявшей кинофильмы.