«У войны голодные глаза, ленинградский горьковатый хлеб»

Старт акции «Блокадный хлеб» был дан в деревне Большие Колпаны 24 января во время конкурса-фестиваля «Подвигу твоему, Ленинград». Специально к этому дню были подготовлены хлебные карточки — точь в точь такие, какие были в блокадном городе. Школьникам выдали эти карточки и рассказали, что потерять их тогда было равносильно смерти. В обмен на карточку ребята получали тот самый символический кусочек хлеба — 125 граммов. Взяв в руки этот легонький, казалось бы, ломтик, чувствуешь его невероятную тяжесть. Это ведь не просто хлеб — даже такая крошечная норма хлеба давала надежду, спасала жизни и помогала людям не просто выживать, а работать, сражаться и верить в победу.

Как считает заведующая Большеколпанской сельской библиотекой Марина Москвина, организовавшая акцию, моменты, которые сопровождаются возможностью прикоснуться своими руками к настоящим артефактам военного времени, на всю жизнь запомнятся детям.

Ребятам Марина Борисовна показала еще одну уникальную вещь — книгу, которая пережила блокаду. Как мы знаем, в блокадном Ленинграде не было не только еды, но и света, тепла, электричества. Чтобы согреться, люди были вынуждены сжигать свою мебель, другие вещи — всё, что могло гореть и давать тепло. Пытаясь спасти свою жизнь, сжигали и книги. Но сгорели не все книги...

- Лет пятнадцать назад я приобрела комнату в одной ленинградской квартире, - рассказывает Марина Москвина. - В пустой на тот момент комнате когда-то жили блокадники. От них остался только старый шкаф, в котором лежала эта книга. Это первый том полного собрания сочинений К.Д. Бальмонта издания 1914 года. Эта старая-старая книга стала своего рода альбомом блокадного Ленинграда.

На пожелтевших страничках книги - детские рисунки: кто-то очень маленький, кто, может, еще и читать не умел, пытался с помощью карандаша отобразить на них то, что видел вокруг в эти страшные дни, месяцы, годы...

- Я детский психолог по профессии и быстро поняла, что именно здесь изображено, - говорит Марина Борисовна. - Детские рисунки в книге самые разные, но один из них просто потряс меня. Над городом летит самолет и сбрасывает бомбы. Из многоэтажного дома идет дым. Тут же, на страничке, подорванные корабль и поезд...

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 125 граммов - минимальная суточная норма хлеба для детей и иждивенцев в самый тяжелый период. 1,5 миллиона человек — таково приблизительное общее число жертв блокады...

Юлия Лысанюк