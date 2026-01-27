Турнир памяти Станислава Богданова по волейболу

В этом году в соревнованиях приняли участие 25 команд со всего Гатчинского округа, и в их числе команда «Семёныч», более сорока лет назад созданная С.С. Богдановым.

Этот турнир ежегодно объединяет тех, кто долгое время общался, вместе работал со Станиславом Семеновичем Богдановым. На открытии многие из них поделились воспоминаниями.

- Приятно видеть, как турнир развивается и привлекает всё больше новых команд. Важно, чтобы молодое поколение знало, кто такой Станислав Семёнович Богданов, какой огромный вклад он внес в развитие нашего города и района. Он всегда находил выход из любой ситуации, делал всё возможное и невозможное ради Гатчины и ее жителей. Но и сейчас гатчинская земля в надежных руках. Вы видите, как преображается наш округ – не по дням, а по часам! - отметил глава Гатчинского округа Виталий Филоненко.

На протяжении игрового дня команды отчаянно боролись за призовые места, демонстрируя высокий уровень подготовки.

По итогам турнира 1 место заняла команда «Пляжники», на втором месте - «Феникс» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, на третьем месте - команда «Ветераны».