Президент России возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке

На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение его отец — ленинградец Владимир Спиридонович Путин.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил главу государства у мемориала и опубликовал пост о визите Президента России:

«С каждым годом все тяжелее ответственность — передать правду о войне, блокаде и Победе поколениям, которые растут, не слыша рассказов от самих победителей Великой Отечественной войны.

Поэтому — интерактивные музеи, современные технологии, открытые архивы, истории семей, новые музеи и мемориалы и… реальная угроза современного фашизма, от которой сейчас защищают отцы и братья.

Поэтому — все ярче — памятные даты военных побед, среди которых — полное снятие блокады Ленинграда и Ленинградская битва занимают особое место.

Сегодня святой день, когда наряду с военным подвигом, мы вспоминаем подвиг несломленных блокадой ленинградцев, — горожан, которые даже в кольце блокады, продолжали работать на победу.

Память, гордость, и пример для всех нас сегодня»

Невский пятачок, получивший своё название из-за крошечных размеров (от 2 до 4,5 км по фронту и не более 800 метров в глубину) стал символом невероятного мужества и самопожертвования советских бойцов.

Они удерживали этот плацдарм в общей сложности около 285 дней (сентябрь 1941 — апрель 1942, сентябрь 1942 — февраль 1943) под непрерывным шквалом огня.

Именно с этого клочка земли, отделённого от войск Волховского фронта лишь на 12-15 километров, советские войска предприняли множество отчаянных попыток наступления на Мгу и Синявино, чтобы прорвать кольцо блокады.

Цена обороны Невского пятачка была колоссальной: по уточнённым данным, потери советских войск здесь составили от 110 000 до 120 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Число убитых оценивается в 60 000 человек.

Каждый день на защитников пятачка обрушивалось до 50 000 снарядов, мин и авиабомб, а после войны подсчитали, что на квадратный метр земли здесь приходилось до 10 кг смертоносного металла.

Но даже круглосуточная бомбардировка и артиллерийский шквал не смогли сломить защитников.

Глава государства традиционно возлагает цветы к мемориалу в памятные дни, связанные с блокадой Ленинграда.