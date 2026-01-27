«Выжил, выстоял, не сдался Ленинград!»

Нескончаемый поток людей сегодня шел к подножию Мемориала, чтобы не только возложить цветы, но и прочитать стихотворения о войне в память о мирных жертвах нацистского геноцида. В марафоне приняли участие волонтеры, ветераны, учащиеся гатчинских школ. Еле сдерживая слезы, люди читали пронзительные строки о судьбе блокадного Ленинграда.

Среди чтецов была ветеран Валентина Кононова, которая прочитала стихотворение своего собственного сочинения о главном символе блокадного Ленинграда - Дороге жизни и героических людях, которые везли через нее спасительные припасы и продовольствие.

Предваряла поэтический марафон литературная композиция «Письма памяти» в исполнении актеров литературно-музыкального салона «К. Л. Ю. В». Эта уникальная программа объединила в себе фронтовые письма из семейных архивов, трогательные стихотворения и музыкальные номера, создав особую атмосферу воспоминаний и глубоких чувств. Через слово, музыку и искреннюю актёрскую игру оживил судьбы людей, их надежды, страхи и вера в Победу.