3 года условно – за колбасу и сковородки

Год назад гражданка С., находясь в торговом зале магазина «Чеснок» в Гатчине, набрала со стеллажей товаров – две сковороды «Люкс», восемь штук колбасы «Европейской» и 13 упаковок сервелата «Оригинального рублевского», сложила все в рюкзак и двинулась к выходу, минуя кассу. Однако продавец-кассир заметил неладное и попросил ее предъявить содержимое рюкзака.

Осознав, что ее действия обнаружены, дама попыталась скрыться с места преступления: достала из кармана баллончик «Боец» и распылила его содержимое в сторону кассира. Ядовитая жидкость попала кассиру в лицо, но, несмотря на причиненную боль, продавец бросился следом за воровкой и задержал ее рядом с магазином. Колбасу удалось отвоевать. Злоумышленница же скрылась с двумя сковородками, причинив своими действиями материальный ущерб магазину на общую сумму 2380 руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданку С. задержали и полностью изобличили. При рассмотрении уголовного дела в Гатчинском городском суде дама свою вину признала полностью. За грабеж – открытое хищение чужого имущества с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья – суд назначил ей три года условно.