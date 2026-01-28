Ленобласть голосует за благоустройство

«Анализ показывает, что активность равномерно распределена как в крупных городах — Гатчина, Выборг, Всеволожск — так и в небольших сельских поселениях. Большую долю участников составляет молодежь 14-25 лет. Стремимся сформировать максимально репрезентативную картину и уже видим устойчивый топ-3 приоритетов. Лидеры — проекты парков, скверов и набережных, это запрос на тихую, зеленую, здоровую среду для отдыха всей семьей. Еще — комфортная повседневность: проекты благоустройства пешеходных связей, аллей и бульваров, ведущих от жилых кварталов к школам, поликлиникам, транспортным узлам. Третье направление — рост интереса к патриотическим скверам, мемориальным комплексам и местам, связанным с нашей историей. Люди хотят не просто отдыхать, но и чувствовать связь с историей своего места, воспитывать в детях уважение к ней», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

В городах активнее всего голосуют жители Гатчины, Выборга, Киришей, Кировска и Тихвина. В сельских поселениях среди лидеров — Романовское, Оржицкое, Потанинское, Борское, Лесколовское и Никольское поселения. Голосование на вМесте47.рф продлится до 19 февраля, победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».