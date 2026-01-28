Стартуют онлайн-уроки о финансах – знания, которые спасут от мошенников

В этом году в программе появился обновленный урок про дропперство – сейчас эта тема особенно актуальна для подростков. Вместе с супергероями ребята узнают, как мошенники заманивают в преступную схему и какие могут быть последствия.

Старшеклассникам будет интересен отдельный блок, посвященный профессиям будущего. Уроки «Профессия: финансист» и «Профессия: бизнес-информатик» модерируют эксперты из Высшей школы экономики, «Профессия: педагог» – из Нижегородского педагогического университета.

Занятия будут проходить в игровом формате с элементами интерактива. Каждый урок – это часть увлекательного путешествия со своим сюжетом, героями и миссией. Такой подход делает сложные темы понятными и запоминающимися. Формат уже получил высокую оценку участников – более 90% ребят хотят продолжить учиться на онлайн-платформе проекта.

«В 2025 году количество просмотров онлайн-уроков в Петербурге и Ленинградской области превысило 119 тысяч. Для школьников эти уроки – отличная возможность получить важные жизненные навыки. Особенно сейчас, когда цифровая среда требует не только технической, но и финансовой осознанности. Важно, чтобы подростки понимали: даже кажущаяся безобидной просьба – например, одолжить карту или аккаунт от онлайн-сервисов – социальной сети или почты – может вовлечь их в преступную схему. Наши онлайн-уроки помогают ребятам распознавать риски и уверенно делать выбор», – поясняет Ирина Волкова, начальник отдела финансовой грамотности Северо-Западного ГУ Банка России.

Всего запланировано около 700 уроков по 29 темам: от кибербезопасности до управления личным бюджетом. Лекторами выступят 250 экспертов со всей страны – сотрудники Банка России, Московской биржи, банков и страховых компаний.

Расписание и список всех уроков доступны на сайте проекта. Подключиться можно как индивидуально, так и всем классом. Программа будет пополняться новыми материалами.

Пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России