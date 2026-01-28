Развивающие свой бизнес участники СВО могут узнать о госзаймах в МФЦ Ленобласти

Во всех МФЦ региона доступны три новые услуги по информированию предпринимателей – участников СВО о мерах финансовой поддержки, реализуемых АНО «Микрокредитная компания Ленинградской области».

В МФЦ заявителям предоставят информацию:

- о порядке получения льготных микрозаймов «Za наших» и «Беззалоговый», направленных на развитие бизнеса на территории Ленинградской области;

- о возможности получения отсрочки платежей на период мобилизации либо уменьшения размера ежемесячных платежей по действующим договорам микрозайма;

- о праве на льготный период по оплате основного долга и начисленных процентов.

В конце 2025 года в Ленинградской области был значительно расширен перечень мер поддержки предпринимателей из числа ветеранов СВО, ведущих или планирующих предпринимательскую деятельность.

В частности, региональная программа микрофинансирования была дополнена новыми финансовыми инструментами. Микрозаймы «Za наших» и «Беззалоговый» предоставляются: ветеранам боевых действий – участникам СВО, индивидуальным предпринимателям — вдовам и вдовцам участников СВО, обществам с ограниченной ответственностью, в которых единственным участником и единоличным исполнительным органом является ветеран боевых действий.

Отсрочка или снижение размера платежей по действующим договорам микрозайма предусмотрены для заемщиков — индивидуальных предпринимателей, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о прохождении военной службы.

Новые услуги доступны во всех филиалах, отделах, удалённых рабочих местах и бизнес-офисах МФЦ Ленинградской области. Подробная информация на сайте МФЦ Ленинградской области.