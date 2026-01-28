«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии

Он особо отметил конструктивную и экспертную роль фракции «Единой России», поправки которой позволили дополнительно направить свыше 174 миллиардов рублей на социально значимые направления. В их числе: усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам СВО и их родным, ускорение капремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий.

«Многое также делается в рамках реализации народной программы. Десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов — это объекты, которые в первую очередь повышают качество жизни людей. Работа ведётся в тесной координации с Правительством при плотном сотрудничестве с регионами. Такой подход в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы», — подчеркнул глава Кабмина.

Отдельно остановившись на поддержке участников специальной военной операции и их семей, Михаил Мишустин напомнил, что «Единая Россия» инициировала целый пакет законов, расширивших социальную защиту бойцов.

Закреплены льготы для детей военнослужащих после достижения совершеннолетия, введены льготы по госпошлине, а вернувшимся бойцам предоставлено право на бесплатное второе среднее профессиональное образование для трудоустройства.

Также Михаил Мишустин отметил роль партии в других сферах: это и защита от навязанных платных подписок, и поддержка самозанятых, и совершенствование миграционного законодательства. По инициативе «Единой России» разработан и поддержан законопроект о введении передвижных аптечных пунктов для улучшения доступности лекарств.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев отметил, что приоритетом в работе остаётся поддержка участников специальной военной операции и их семей. В сложных экономических условиях Госдума большинством голосов приняла федеральный бюджет. За него проголосовали 349 депутатов.

Вместе с бюджетным пакетом «Единая Россия» поддержала изменения в налоговом законодательстве и выстроила постоянный парламентский контроль за адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям. Отдельное внимание фракция уделяет подготовке кадров для высокотехнологичной экономики. Совместно с Правительством, научным и образовательным сообществом принят закон об эксперименте в трёх регионах, который позволяет девятиклассникам, поступающим в колледжи, сдавать два экзамена вместо четырёх.