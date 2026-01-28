Праздник с пользой!

27 января члены студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов Арина Васильева, Дмитрий Ходырев и заместитель командира отряда Виктория Земцова приняли участие в специальной донорской акции, приуроченной к Дню Российского студенчества.

Мероприятие было организовано для совершеннолетних студентов вузов и ссузов Ленинградской области, не имеющих противопоказаний к сдаче крови. Центры сбора крови работали в каждом районе области, включая Гатчинский. Участники не только выполнили донацию, но и смогли узнать свою группу крови. Всем донорам вручили брендированные подарки от Центра крови.

Заместитель руководителя студенческого педагогического отряда «Сознание» Виктория Земцова отметила важность таких инициатив: «Для нас, как для педагогического отряда, важно не только работать с детьми, но и подавать им пример активной гражданской и социальной позиции. Участие в донорских акциях – это прямая возможность помочь обществу, проявить сознательность и милосердие. Мы активно привлекаем к участию членов нашего отряда, потому что верим, что такая практика воспитывает в молодёжи ответственность и готовность быть полезными».

Для членов отряда «Сознание» День студента стал не просто профессиональным праздником, но и возможностью внести свой вклад в общее дело и отпраздновать его по-особенному.

Эльвира Стан, командир отряда