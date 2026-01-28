Грейс-период: как владельцу кредитки разобраться

Сейчас грейс-период есть практически у всех кредитных карт, но его сроки и условия в разных банках отличаются. Чаще всего воспользоваться деньгами бесплатно можно при безналичной оплате. Не всегда грейс-период распространяется на снятие наличных с кредитной карты, переводы на счет другим людям или себе. Поэтому первое, что необходимо изучить перед оформлением и использованием кредитных средств, это список трат и платежей, которые включены в покрытие льготного периода без процентов. Все исключения из грейс-периода содержатся в тарифах обслуживания, которые прилагаются к кредитному договору. В большинстве случаев вне льготного периода операции по пополнению электронных кошельков, погашению других кредитов со счета «кредитки», переводы частным лицам и ряд других.

Перед оформлением кредитного продукта нужно внимательно изучать договорные условия. Предоставление грейс-периода и его срок-право, а не обязанность банка. При небрежном изучении условий и тарифов беспроцентного периода в кредитном договоре, можно пропустить важные условия. Например, удлиненный грейс-период может действовать только для новых клиентов и только ограниченный период времени (как промо-акция), вместо даты покупки срок «грейс» отсчитывается с даты активации карты, возможность снятия наличных с сохранением льготного периода может действовать ограниченный период времени и иметь месячный лимит по сумме и ряд других условий, на которые клиент не рассчитывал.

Обычно срок грейс-периода составляет от 55 до 180 дней (в некоторых случаях до 360 дней), а условия беспроцентного периода бывает двух видов:

- Когда грейс-период «привязан» к расчётному периоду. Под началом расчетного периода подразумевают дату выдачи или дату активации кредитной карты. Допустим, беспроцентный период по карте всего 55 дней. Длина расчетного периода-один месяц (30 дней). В конце расчетного периода банк формирует для своего клиента выписку, в которой указаны все операции по счету. Из выписки можно получить информацию о размере потраченных средств, сроке их беспроцентного возврата и размере минимального платежа для сохранения грейс-периода. При таком варианте расчетов нужно учитывать, что срок возврата по расходам в самом начале расчетного периода максимальный (55 дней), а при тратах в конце периода время на возврат израсходованных средств уменьшается. Например, при начале расчетного периода 1 января, вернуть деньги за январские траты потребуется до 24 февраля (30 дней расчетного периода + еще 25 дней на возврат). Расходы в феврале (в новом расчетном периоде) должны быть погашены в конце марта. Такой вариант может быть удобен при регулярных некрупных тратах в рамках своего бюджета;

- Когда грейс-период «привязан» к дате расходной операции. Здесь отсчет пользования без процентов начинается с даты расходной операции. Для примера возьмем более долгий «грейс» в 120 дней. Допустим, 5 января был приобретен мобильный телефон. Вернуть потраченные с кредитки деньги необходимо до 4 мая. Образовавшуюся задолженность можно вернуть как целиком, так и частями. Главное-успеть до окончания беспроцентного периода. По каждой покупке/расходованию средств свой отсчет срока возврата. Этот вариант удобен при разовых крупных приобретениях.

Наличие действующего беспроцентного периода не означает, что можно весь льготный период не платить вовсе: ежемесячно заемщик должен вносить минимальный платеж. Минимальный платеж – это часть задолженности (2-10 % от долга). Если это условие нарушается, грейс-период прекращается и начисляются договорные проценты на задолженность. Пока долг с процентами не будет погашен, грейс-период не возобновится.

При расчете беспроцентного периода не нужно полагаться на собственные расчеты-можно ошибиться. Отслеживать порядок и срок погашения долга нужно по выписке из банка (в мобильном приложении или через ЛК онлайн-банка).

Если условия по кредитной карте неприятно удивили, нужно обратиться к своему кредитору для выяснения условий и возможных ошибок в расчетах с заявлением об ошибочном начислении задолженности/процентов. При выявлении нарушения договорных условий потребитель вправе подать жалобу на кредитора в Банк России (подать такое обращение можно электронно).

Фото freepik.com