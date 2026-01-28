Вечер памяти Высоцкого в Гатчине

На творческом вечере выступил известный гатчинский бард Андрей Потоцкий. В его исполнении прозвучали и песни Владимира Высоцкого, и его собственные произведения.

В советские годы при жизни Владимира Высоцкого его песни не получили официального признания. Вначале они исполнялись в кругу друзей, позже получили широкую известность, благодаря распространявшимся по стране магнитофонным записям. Он стал кумиром поколения. И уже посмертно – заслуженным артистом и лауреатом Государственной премии СССР. По оценкам исследователей его творчества, Высоцкий, занимающий одно из центральных мест в истории русской культуры XX века, «оказал сильное влияние на формирование взглядов своих современников и последующих поколений». И сейчас интерес к творчеству Высоцкого не угасает.

Количество слушателей, посетивших музыкальный вечер в музее истории Гатчины, – максимально возможное для небольшого зала. Люди заняли все проходы, выходы и входы, сидели и стояли, и так полтора часа. Андрей пел на бис, зрители подпевали хором знакомые любимые песни. Поклонницы делали фотографии на память и объяснялись в любви к талантливому автору-исполнителю.

Андрей Геннадьевич вспоминал, как, будучи девятиклассником, впервые услышал запись выступления Высоцкого в Ленинградском институте ядерной физики (так тогда назывался НИЦ «Курчатовский институт - ПИЯФ»). Эта запись так впечатлила юного Андрея, что он решил учиться играть на гитаре.

Актер, поэт, автор-исполнитель Владимир Высоцкий посещал Гатчину несколько раз. О его выступлениях и личных встречах написаны книги, где собраны воспоминания тех, кто знал Высоцкого, способствовал проведению его выступлений в Ленинграде, и тех, кто был на концертах Владимира Высоцкого в Гатчине.

На большом экране были представлены редкие семейные снимки и фотографии Высоцкого, сделанные в Гатчине. В том числе Высоцкий на последнем концерте в ЛИЯФе в октябре 1974 года. Один из самых высококачественных снимков Высоцкого того времени сделал бывший старший инженер по радиоэлектронике ЛИЯФа Владислав Толчин. Позднее кандидат физико-математических наук Владислав Толчин работал старшим научным сотрудником института и фотокорреспондентом газеты «Гатчинская правда».

Концерт в музее вела Евгения Воронюк. Перед каждой песней звучала история или легенда ее создания, составленная на основе воспоминаний Владимира Семеновича и трудов авторитетных исследователей его творчества.

Творческая эволюция автора-исполнителя Андрея Потоцкого, как и Высоцкого, прошла в несколько этапов. Тут и любовная лирика, и личные переживания, и размышления о смысле жизни. В созвучии темы концерта Андрей Потоцкий исполнил песни на стихи гатчинского поэта Виктора Васильева и редко исполняемые произведения Виктора Шутилова.

Завершая встречу, Андрей Геннадьевич поделился творческими планами: перезаписать песни, в том числе своих друзей, чтобы сохранить память.

Татьяна Можаева

Фото автора и Владислава Толчина