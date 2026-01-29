Чтобы знали и помнили: телемост с Парижем прошел в День полного освобождения Ленинграда от блокады

В диалоге приняли участие молодые люди, которые учатся за рубежом, а также жители столицы Франции – страны, чьи представители также внесли вклад в разгром немецко-фашистских войск в 40-ые годы прошлого века.

Телемост через пол-Европы организовали Общество «Знание», Российский центр науки и культуры во Франции, а также Международный клуб дружбы Ленобласти и Республики Коми.

По информации организаторов мероприятия, сегодня во Франции проживает 11 детей блокады. И сохранение исторической памяти – наш священный долг перед ветеранами.

С лекцией по телемосту выступил председатель Ассоциации педагогов Ленобласти, лучший просветитель Ленинградской области-2025 Иван Хеорхе. Он рассказал об истории противостояния жителей города на Неве. Противостояния, которое не имеет себе равных по трагизму и одновременно по героизму мирного населения.

«Есть битва за Ленинград, а есть блокада города на Неве. И вот целенаправленное и медленное уничтожение мирного населения – это особая глава. Задумайтесь, 93 процента жителей Ленинграда умерло не от снарядов и пуль, а от голода и болезней, от холода и полного физического истощения. Современные историки оперируют цифрой в один миллион погибших. Гитлер сам цинично заявлял, что люди в Ленинграде должны потерять моральный облик от голода и бомбежек, живыми они немцам не нужны», – подчеркнул Иван Хеорхе.

Одним из уникальных свидетельств нечеловеческих условий, в которых оказались жители блокадного Ленинграда, стал импровизированный дневник маленькой школьницы Тани Савичевой. Всего девять коротких записей, которые фиксируют даты смерти родных девочки. И каждая строка словно приговор нацизму в его немыслимо беспощадной сути.

Среди последних записей: «Мама в 13 мая в 7:30 час утра 1942 г.». Девочка так и не смогла написать страшное слово «умерла» по отношению к самому близкому человеку. Самой Тани Савичевой не стало 1 июля 1944 года.

Но блокадный Ленинград учился – от 39 до 120 школ работало в разные годы – и Ленинград жил, проводились даже футбольные матчи. Одна из поразительных страниц – исполнение симфонии №7 Дмитрия Шостаковича в переполненном концертном зале.

Завершил телемост показ документального фильма об истории поисковых отрядов «Найти солдата». Также представители французской стороны смогли поучаствовать в акции «Блокадный хлеб».

Добавим, что в нашей стране Российское общество «Знание» проводит масштабную просветительскую акцию Знание.Герои, посвященную 82-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Особый акцент в просветительской работе сделан на молодежь.