Нас объединяет наше Отечество!

«Ключ к воспитанию – традиционные семейные ценности от младенчества до студенчества» - тема первого круглого стола Общественной палаты Гатчинского округа в 2026 году. Общественники встретились с представителями системы образования Гатчинского округа на базе детского развивающего центра «Ключ разумения». В мероприятии приняла участие руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Сенькина.

Детский центр «с православным компонентом»

Встреча началась со знакомства с частным детским центром «Ключ разумения», который открылся в Гатчине в микрорайоне Хохлово поле. У развивающего центра три основных направления деятельности: детский сад, развивающие студии и помощь детям с ОВЗ и ДЦП. Программа детского сада такая же, как в обычном детском саду. То есть идет обязательный образовательный процесс, и педагоги готовятся к каждому занятию. И во главе всего стоит духовно-нравственное воспитание. Центр имеет лицензию на образовательную деятельность Синодального отдела регионального образования и катехизации Русской Православной Церкви.

Экскурсия, которую провела руководитель центра Людмила Стуглева, завершилась творческим подарком воспитанников. Ребята из старшей группы «Ключики» приветствовали гостей рождественскими колядками.

- Всё, что мы увидели, очень радует. Всё продумано, чтобы детям было уютно и комфортно. Дети улыбаются, чувствуется, что им здесь хорошо, что их любят, что ими занимаются, - отметила, открывая деловую часть встречи, председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина и выразила благодарность руководителям и кураторам детского центра.

Вектор дискуссии задал ведущий и координатор круглого стола - член Общественной палаты Гатчинского округа, ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии, духовный попечитель детского центра «Ключ к разумению» Александр Асонов.

- Мы находимся в детском центре, который, как указано в его названии, «с православным компонентом». Но это не значит, что сюда принимают детей только из православных семей. Здесь дети из разных семей, разного социального происхождения. Это сложнейший проект. За 2,5 года, как вы видите, уже есть результаты. Конечно, не без сложностей, но где их нет? Главное, мы преодолеваем сложности, развиваемся и движемся вперед. Это касается и духовных вопросов в жизни каждого человека, и каждого дела, которым мы занимаемся. Мы изначально понимали, что не нужно делать центр узкоконфессиональной направленности. Это не наша задача. Мы живем в полиэтническом, многокультурном государстве, где люди имеют разные корни происхождения. Но всех нас объединяет одно – земля, по которой мы ходим, корни родовые, фамилии наши, отчества наши и наше Отечество, - сказал Александр Асонов.

От поколения к поколению

В ходе круглого стола были представлены доклады о воспитании подрастающего поколения.

Людмила Стуглева рассказала, как «Ключ разумения» взаимодействует с Гатчинской епархией, комитетом образования, семьями, ветеранскими организациями, как в детях закладываются духовно-нравственные ценности, как они участвуют в патриотических и развивающих мероприятиях.

Начальник сектора воспитания и дополнительного образования комитета образования Гатчинского округа Ирина Пулина представила информацию о системной работе по формированию традиционных семейных ценностей в учреждениях образования Гатчинского округа.

Руководитель центра по воспитательной работе, молодежной политике и социальным вопросам Гатчинского государственного университета Маргарита Кострова поделилась информацией о мерах поддержки студенческих семей, создании комфортных условий и оказании консультативной помощи во всех сферах жизни – от юридической до психологической.

Александр Асонов отметил, что очень важно, рассуждая о традициях, говорить о связи поколений.

- Традиции – это предание, которое передается из уст в уста, от учителя к ученику, от родителя к ребенку, от поколения к поколению. Если рассуждать о традиционных ценностях, получается интересная ситуация. Если нет поколения, обладающего определенной традицией (ведь можно передать не только знания, но и жизненный опыт), то последующее поколение рискует заново изобретать велосипед. А это большая проблема, потому что его можно и не изобрести. Человек, лишенный традиций тех поколений, которые жили до него, становится легкой добычей для чуждых культур и ценностей, - отметил Александр Асонов.

На круглом столе речь зашла и о действующей ныне конституции, признающей «идеологическое многообразие»: «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

- Мысль, изреченная и прокламируемая в обществе, переходящая от поколения к поколению, может стать тем семенем, которое даст определенные ростки, и общество будет формироваться в соответствии с этой идеей. «Из искры возгорится пламя». К идеям, декларируемым в обществе, нужно относиться очень серьезно. То, что взрослый человек может считать несерьезным, молодежь может принять за чистую монету и считать, что именно так устроен мир. Идея, идеология, традиционные ценности – взаимосвязаны. Нет традиционных ценностей без идеологии, это их основание. Как стены дома, они должны быть построены на определенном фундаменте, – уверен Александр Асонов.

В своем выступлении он также отметил, что «мы переживаем очень сложный исторический момент, и сейчас тема традиционных семейных ценностей требует более серьезного изучения и осмысления, возможно, с привлечением философов, историков, религиоведов и других специалистов».

- Мне кажется, это моя личная точка зрения, что мы с вами, пройдя через период испытаний, выйдем на очень светлый путь, - подвел итоги Александр Асонов.

По результатам работы круглого стола будут разработаны рекомендации, которые направят в Общественную палату Ленинградской области для их дальнейшего обсуждения в муниципальных палатах региона.

Татьяна Можаева