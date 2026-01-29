Ленобласть расширяет меры поддержки органов правопорядка

«Сегодня сотрудники ГУВД вносят большой вклад в развитие Ленинградской области. И об этом говорят сами жители области. Регион в свою очередь всегда поддерживает органы правопорядка – мы строим новые отделения полиции, их уже 15, мы помогаем с транспортом повышенной проходимости: приобретено 235 автомобилей, мы выплатили премии более 1400 сотрудникам областных подразделений полиции.

Я уверен, что эти меры послужат укреплению материально-технической базы областной полиции, обеспечению современных комфортных условий для работы сотрудников, сохранению кадрового ядра, повышению уровня безопасности жителей нашей Ленинградской области», – отметил Александр Дрозденко.