Ленобласть расширяет меры поддержки органов правопорядка

Ремонт ждет здания подразделений полиции в Выборге, Волхове, Луге и Кингисеппе, а также Центр временного содержания иностранных граждан в Гатчине. Сегодня на заседании коллегии ГУВД по Петербургу и области губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с правоохранителями итоги года и новые задачи.

Рубрики:  Правопорядок

«Сегодня сотрудники ГУВД вносят большой вклад в развитие Ленинградской области. И об этом говорят сами жители области. Регион в свою очередь всегда поддерживает органы правопорядка – мы строим новые отделения полиции, их уже 15, мы помогаем с транспортом повышенной проходимости: приобретено 235 автомобилей, мы выплатили премии более 1400 сотрудникам областных подразделений полиции. 

Я уверен, что эти меры послужат укреплению материально-технической базы областной полиции, обеспечению современных комфортных условий для работы сотрудников, сохранению кадрового ядра, повышению уровня безопасности жителей нашей Ленинградской области»,  – отметил Александр Дрозденко.