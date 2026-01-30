Более 20 тысяч человек подали заявление на получение карты ЕКП «Ленинградская»

ЕКП «Ленинградская» — ключ к государственным и коммерческим сервисам. На нее можно записать Единый социальный проездной билет, получать льготы и скидки. Проект укрепляет экономические связи между городом и областью, стимулирует местный бизнес и повышает мобильность внутри агломерации. Цель — сделать жизнь в Ленинградской области еще более комфортной.

Также пользователям карты серебряного возраста (женщины 55+ и мужчины 60+) доступно бесплатное посещение отдельных музейных комплексов Ленинградской области. Для этого необходимо на кассе предъявить ЕКП «Ленинградская».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Сбер как один из лидеров социально-экономического развития региона последовательно расширяет возможности для жизни в Ленинградской области. ЕКП «Ленинградская» объединила сервисы, льготы и скидки, чтобы забота о людях была комплексной. Для нас важно, чтобы каждый владелец карты чувствовал поддержку и видел конкретные преимущества от жизни в своем регионе».

Получить ЕКП «Ленинградская» могут все граждане России старше 14 лет, которые зарегистрированы в Ленинградской области. Оформить карту можно в любом офисе Сбера, для этого нужны паспорт и СНИЛС.

Фото АО “НСПК”