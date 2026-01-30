Более 20 тысяч человек подали заявление на получение карты ЕКП «Ленинградская»
Более 20 тысяч человек подали заявление на получение карты ЕКП «Ленинградская». Это единая карта жителя, которая объединяет программы лояльности для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также предоставляет скидки и специальные предложения от 750 компаний-партнеров.
ЕКП «Ленинградская» — ключ к государственным и коммерческим сервисам. На нее можно записать Единый социальный проездной билет, получать льготы и скидки. Проект укрепляет экономические связи между городом и областью, стимулирует местный бизнес и повышает мобильность внутри агломерации. Цель — сделать жизнь в Ленинградской области еще более комфортной.
Также пользователям карты серебряного возраста (женщины 55+ и мужчины 60+) доступно бесплатное посещение отдельных музейных комплексов Ленинградской области. Для этого необходимо на кассе предъявить ЕКП «Ленинградская».
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
«Сбер как один из лидеров социально-экономического развития региона последовательно расширяет возможности для жизни в Ленинградской области. ЕКП «Ленинградская» объединила сервисы, льготы и скидки, чтобы забота о людях была комплексной. Для нас важно, чтобы каждый владелец карты чувствовал поддержку и видел конкретные преимущества от жизни в своем регионе».
Получить ЕКП «Ленинградская» могут все граждане России старше 14 лет, которые зарегистрированы в Ленинградской области. Оформить карту можно в любом офисе Сбера, для этого нужны паспорт и СНИЛС.
Фото АО “НСПК”