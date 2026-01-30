Печь без риска: правила безопасности
Печное отопление по-прежнему остается одним из самых распространённых способов обогрева жилых домов в сельской местности и дачных посёлках. Однако неправильная эксплуатация печного оборудования часто становится причиной пожаров, наносящих значительный ущерб имуществу и представляющих угрозу жизни и здоровью людей.
В связи с этим сотрудники ОНДиПР Гатчинского округа проводят регулярные разъяснительные беседы с населением, направленные на повышение уровня пожарной безопасности при использовании печей.
Краткие рекомендации по безопасности при использовании печного оборудования:
1. Устанавливайте печь на негорючем основании с соблюдением расстояний до стен.
2. Регулярно чистите дымоход от сажи.
3. Используйте только сухие дрова, не сжигайте мусор.
4. Не перегружайте топку и не оставляйте печь без присмотра.
5. Держите горючие материалы подальше от печи.
6. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
7. Необходимо иметь под рукой средства пожаротушения.
8. Обучите домочадцев правилам безопасного обращения с печью.
