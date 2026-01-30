Печь без риска: правила безопасности

В связи с этим сотрудники ОНДиПР Гатчинского округа проводят регулярные разъяснительные беседы с населением, направленные на повышение уровня пожарной безопасности при использовании печей.

Краткие рекомендации по безопасности при использовании печного оборудования:

1. Устанавливайте печь на негорючем основании с соблюдением расстояний до стен.

2. Регулярно чистите дымоход от сажи.

3. Используйте только сухие дрова, не сжигайте мусор.

4. Не перегружайте топку и не оставляйте печь без присмотра.

5. Держите горючие материалы подальше от печи.

6. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.

7. Необходимо иметь под рукой средства пожаротушения.

8. Обучите домочадцев правилам безопасного обращения с печью.

ОНДиПР Гатчинского округа