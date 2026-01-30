Почта России вместе с Российским Красным Крестом доставили более 15 тонн гуманитарной помощи для жителей приграничья

Больше всего почтовых отправлений поступило от жителей Московской, Белгородской, Калининградской и Челябинской областей. В 2026 г. Почта и Российский Красный Крест (РКК) продолжили проект. Жители всех регионов России могут бесплатно отправить посылки с гуманитарной помощью в Курскую и Белгородскую области.

Почта принимает посылки во всех отделениях, их можно отправить по индексам Курского (305962) и Белгородского (308962) отделений РКК. Основные требования к посылкам — отсутствие на них адреса конкретного получателя и гражданское назначение. Такие посылки поступают в офисы региональных отделений Российского Красного Креста, где проходят сортировку, после чего их распределяют среди тех, кому необходима поддержка. Для отправки гуманитарной посылки необходимо указать индекс, населённый пункт, пометку «До востребования» и название регионального отделения РКК.

Также гуманитарную помощь можно принести в любое региональное отделение Российского Красного Креста, где сотрудники сами подготовят их и отправят с помощью Почты России в Курск и Белгород.

В качестве гуманитарной помощи подходит новая взрослая и детская одежда, товары для детского творчества, расходные медицинские материалы, в том числе бинты, лейкопластыри и иные перевязочные средства, а также детское питание и продукты с длительным сроком хранения. Вес одной посылки не должен превышать 20 кг.

Проект стартовал в марте 2025 г. в ответ на стремление жителей разных регионов России поддержать соотечественников, пострадавших от обстрелов и вынужденных покинуть своё жильё. Главная задача проекта — организовать надёжную поддержку и помощь людям в сложной гуманитарной ситуации.

Пресс-служба АО «Почта России»

Фото предоставлено пресс-службой Российского Красного Креста