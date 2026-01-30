«Математическая перестрелка»

По итогам «Математической перестрелки» наиболее успешными оказались три команды.

Команда № 10: Таисия Бугрова, 6 класс (Гатчинский лицей № 3); Егор Огнев, 5 класс (Гатчинский лицей № 3); Андрей Кольцов, 5 класс (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского); Анастасия Бирюкова, 7 класс (Таицкая школа); Виктория Тягельская, 4 класс (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского); Роман Иванов, 5 класс (Гатчинский лицей № 3).

Команда № 1: Рыжова Юлия, 4 класс (Пудостьская школа); Поспелов Роман, 5 класс (Центр образования «Высший Пилотаж»); Черенков Евгений, 5 класс (Центр образования «Высший Пилотаж»); Тонких Андрей, 4 класс (Пудостьская школа); Кузенков Александр, 6 класс (Гатчинская школа № 12 «Центр образования»); Мунтьян Николь, 7 класс (Пудостьская школа).

Команда № 6: Сердюк Ася, 6 класс (частное образовательное учреждение «Фоксфорд»); Смирнова Анастасия, 7 класс (Гатчинский лицей № 3); Ботнаренко Даниэла, 5 класс (Центр образования «Высший Пилотаж»); Исаев Виктор, 5 класс (Войсковицкая школа № 1); Шилак Евгений, 5 класс (Гатчинский лицей № 3).

Идейный вдохновитель этого яркого мероприятия - старший методист Центра развития и сопровождения образования Олеся Валерьевна Маточинская. Помогли ей собрать ребят, которые вместо гаджетов выбирают живую игру, азарт решения задач и общение с единомышленниками, гатчинские педагоги и родители юных математиков.

Каждая такая встреча - не просто соревнование. Это шаг к тому, чтобы математика стала ближе, интереснее и понятнее. Это новые друзья, новые идеи и уверенность в своих силах.

Центр развития и сопровождения образования Гатчинского округа выразил благодарность родителям - за поддержку, доверие и возможность для детей участвовать в таких событиях; педагогам-наставникам - за подготовку участников, мудрое руководство и искреннюю увлеченность своим делом. Педагогам Екатерине Владимировне Печниковой, Светлане Анатольевне Ивановой, Наталье Владимировне Зайцевой, Любови Вячеславовне Алейниковой и Заире Гаджикурбановне Михновой – отдельная благодарность за помощь в организации и проведении игры, а администрации и коллективу школы № 12 - за создание идеальной атмосферы для интеллектуальных побед.

На фото: учащиеся Войсковицкой школы