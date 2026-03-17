«Свадьба на миллион»: объявлен конкурс для молодожёнов

С Музейным агентством и ЗАГСом Ленинградской области объединились партнеры конкурса - свадебное агентство «Мэрри ми», Дворец обручальных колец, отель Лахта Плаза, арт-проект «Главное платье», студия декора Илоны Верис, магазин мужских костюмов Provokator, визажист-стилист Вера Румянцева, свадебный видеограф Владимир Селезнев, свадебный фотограф Андрей Павлов. Все вместе они готовы подарить неповторимые воспоминания молодоженам – свадьбу в русском стиле.

Открыла пресс-конференцию заместитель директора по развитию музеев Музейного агентства Анна Невинская. Конкурс «Свадьба на миллион в стиле а-ля рус» будет проводиться в рамках проекта «Магия музейной свадьбы». Проект был запущен в 2025 году по просьбам молодоженов, которые хотели провести церемонию бракосочетания в необычных и красивых местах. В нем принимают участие различные музеи Ленинградской области, каждый – со своим колоритом и своей направленностью. Однако в таком масштабе конкурс будет проводиться впервые.

– Основная цель конкурса – привлечь внимание к возможности официальной регистрации брака на территории музеев Ленинградской области. И в этом году нами с партнерами был выбран музей «Дом станционного смотрителя», который находится в деревне Выра Гатчинского округа. Он идеально подходит для торжества в стиле а-ля рус, – рассказала Анна Невинская.

В рамках проекта «Магия музейной свадьбы» можно выбрать и другую площадку. Каждый из музеев региона, которые объединяет Музейное агентство, уникален и интересен, и каждый готов предложить особую церемонию проведения свадебного мероприятия. Здесь можно провести не только официальную регистрацию, но также фотосессию или тематические мероприятия.

– Немного статистики: мы запустили проект в прошлом году к 8 июля – к Дню семьи, любви и верности – в пробном варианте, чтобы посмотреть на отклик. По итогам было заключено 15 браков на двух площадках: в литературно-художественном музее-усадьбе «Приютино» и в государственном мемориальном доме-музее Н.А. Римского-Корсакова, - отметила Анна Невинская.

Руководитель свадебного агентства «Мэрри ми» и проекта «Свадьба под ключ», основной партнер конкурса Карина Журавлева рассказала об условиях участие в конкурсе:

– Мы хотим сделать не просто тематическую свадьбу в стиле а-ля рус – мы хотим обратиться к глубинным смыслам, к нашим корням и традициям, ценностям. Хочется вернуть людей к чему-то по-настоящему важному и ценному, к тому, что будет актуально всегда. В первую очередь для нас важны эмоции, которые будущие победители переживут, какими воспоминаниями об этом дне они будут жить дальше.

Условия конкурса никак не ограничивают географию – молодожены могут приехать из любого уголка России. Чтобы принять участие, достаточно отправить заявку: приложить две фотографии и написать о вашей истории знакомства. Также нужно подписаться на организаторов конкурса во «ВКонтакте». Свои шансы на победу можно увеличить – проявлять активность в соцсетях организаторов или собирать лайки на странице конкурса под своей историей.

В финал будет отобрано 30 историй: 10 самых популярным по количеству лайков, 10 самых трогательных по мнению жюри и 10 историй от самых активных в социальных сетях партнеров участников. Победитель будет один, его выберут случайно. Начало приема заявок – 19 марта, а конец приема – 20 апреля. Уже 21 апреля будет выбран победитель конкурса, а 29 мая их ждет свадебное торжество в Выре.

Что еще ждет победителей:

- 2 дня в люксе отеля Lahta Plaza;

- флористика и декор от студии декора Илоны Верис;

- услуги стилиста и визажиста Веры Румянцевой;

- образ жениха от Provokator;

- дизайнерское платье от Ульяны Сорочинской;

- стилист образов Марина Беляева;

- сопровождение координатора на всех этапах свадьбы от агентства «Мэрри ми»;

- официальная регистрация брака в музее «Дом станционного смотрителя»;

- роскошный романтический ужин для двоих в ресторане Lahta Plaza;

- сертификат на сумму 30 тысяч рублей на обручальные кольца от Дворца обручальных колец;

- услуги фотографа и видеографа.

Также есть бонус для пар, где оба супруга младше 35 лет и вступают в первый брак в Ленинградской области – сертификат на свадебное путешествие по области от губернатора региона.

Основной спонсор конкурса «Свадьба на миллион» - Дворец обручальных колец. Его на пресс-конференции представила директор по маркетингу Анна Жердева:

– Ежегодно мы решаем, что нужно создавать уникальные проекты, в которых молодожены могут выиграть свадьбу, путешествие, прогулку на вертолете и многое другое. И в этом году совместно с нашими генеральными партнерами мы выходим на новый уровень и разыгрываем свадьбу на миллион. Но здесь главное – не подарок, не финал, а важен процесс. Потому что механика конкурса выстроена таким образом, чтобы каждая пара почувствовала свою значимость. Они расскажут свою историю, они поделятся своими чувствами, фотографиями. В финале мы зачитаем каждую выбранную историю, и все вместе разделим эти эмоции молодоженов. И именно это важно. Конечно, и сам подарок – яркое событие, и мы ждем заявок от всех молодоженов России. И все эти люди станут частью волшебства, ведь это те, кто хотят не только испытать непередаваемые эмоции, но и поделиться ими.

Завершилась пресс-конференция показом свадебной коллекции «Русская сказка» от бренда El Fashion (дизайнеры – Эльвира Кузьминская и Марина Дождева). В образах слились архаичные мотивы, сказки, былины, орнаменты и царская роскошь. Девушки, словно народный хоровод, окружили гостей красотой нарядов. Платья со струящимися юбками, драпировками, кружевом, вышивкой, кокошники пробудили родовую память, напомнили о красоте русского народного искусства. Яркое сочетание белого и красного цветов привнесли торжественность в зал, а букеты-баранки подчеркнули современность и даже задали новый тренд для всех любителей стиля а-ля рус. В каждой детали чувствовался наш культурный код, который ни с чем не спутать.

Елизавета Суралева