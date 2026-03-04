Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

05.03.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.     

 

05.03.2026 с 09:00 до 19:30

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет(промзона).

 

05.03.2026 с 09:00 до 19:30

Большеколпанское ТУ:

д. Малые Колпаны.