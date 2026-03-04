Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
05.03.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
05.03.2026 с 09:00 до 19:30
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет(промзона).
05.03.2026 с 09:00 до 19:30
Большеколпанское ТУ:
д. Малые Колпаны.
