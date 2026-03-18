Гатчинские легкоатлеты привезли золото из Могилева

В Могилеве 14 марта прошла международная матчевая встреча с участием победителей и призеров Первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, проходившего ранее в Тюмени.

За сборную команду России выступили представители Гатчинского округа Анжелика Вересова, Андрей Федотов и Максим Соколов.

В беге на 60 метров с барьерами Анжелика Вересова одержала уверенную победу с результатом 8.63. Анжелика тренируется в Коммунарской спортивной школе под руководством Марины Михайловны Никитиной и Валерия Николаевича Сергачева.

В секторе прыжка с шестом соревнования проходили в необычном формате: спортсменам разрешалось сделать всего 4 неудачные попытки. Андрей Федотов без ошибок преодолел высоты 4.20 м, затем 4.40 м и 4.60 м, а решающую высоту 4.70 м взял со второй попытки, обеспечив себе победу.

В секторе для толкания ядра среди юношей разгорелась, пожалуй, самая сильная конкуренция. Максим Соколов показал отличный результат – 17.08 м, заняв 6-е место.

Андрей Федотов и Максим Соколов тренируются под руководством Олега Дмитриевича Баканова, Вячеслава Олеговича Семёнова и Татьяны Юрьевны Константиновой в Гатчинской спортивной школе № 1.

«Поздравляю Анжелику и Андрея с победой. Ребята показали отличные результаты на международных соревнованиях. Благодарю тренерский штаб и спортивную федерацию: сложенные вместе усилия приносят результат – система подготовки в регионе позволяет формировать спортсмена с первых тренировок до достижения олимпийских высот», – отметил Александр Дрозденко.