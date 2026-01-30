Единый день молодёжи в Гатчине

В Гатчине ярко и творчески отметили Единый день молодёжи. 25 января молодёжное пространство «Поток» совместно с АРТ-резиденцией и студентами из Гатчинского государственного университета стало центром притяжения для активных и креативных молодых людей.

Программа мероприятия оказалась насыщенной и разнообразной, здесь нашлось занятие по душе каждому. Участники создали карты желаний, позволяющие визуализировать планы и мечты на год. Для любителей интеллектуального досуга работали зоны с настольными играми, а те, кто хотел раскрепоститься и проявить артистизм, с удовольствием пели в караоке. Кульминацией вечера стал совместный просмотр фильма, разучивание трендового танца и, конечно, розыгрыш памятных подарков.

Арина Васильева, Айдар Ахметов и Дмитрий Ходырев — члены студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов — активно участвовали во всех мероприятиях и наполнили событие особой энергией и душевной атмосферой.

«Подобные события очень важны, — поделилась впечатлениями Арина Васильева. — Они позволяют нам, молодёжи, не просто собраться в одном месте, а по-настоящему познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке и зарядиться общими положительными эмоциями. Это здорово объединяет».

Мероприятие показало, что в Гатчине живёт энергичная, талантливая и дружная молодёжь, которая умеет работать в команде и интересно проводить время. Надеемся, что подобные встречи станут доброй традицией, способствуя созданию крепкого и сплочённого молодёжного сообщества города.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”