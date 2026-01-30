Каждая третья детская травма на горке — из-за ватрушки: врач объясняет, почему это развлечение так опасно

Катание на ватрушках – очень популярное и вместе с тем травматичное зимнее развлечение. Только по официальным данным Роспотребнадзора, каждый третий случай травмирования детей на зимних горках связан именно с использованием ватрушек. Во-первых, ватрушкой невозможно управлять, траектория ее движения определяется поверхностью склона. Нет тормозов, соответственно, при возникновении опасной ситуации, остановиться можно только «ногами». При этом ватрушка способна развивать высокую скорость, она может пружинить, подбрасывая пассажира над собой, и может неконтролируемо вращаться и опрокидываться. Все это в совокупности приводит к высоким рискам получения травмы, особенно, если кататься на диких склонах, а не в специально организованных местах. Кроме того, повышает опасность неправильное использование самой ватрушки. Например, если на одной ватрушке катается сразу два человека – из-за большей массы значительно увеличивается скорость разгона. Использование поврежденной, деформированной ватрушки может также стать причиной травмы.

К наиболее типичным травмам относятся последствия столкновения на скорости с препятствием (деревья, лавочки или другие архитектурные формы) или другими катающимися, а также результат удара о землю во время подскока с ватрушки. Среди них распространены черепно-мозговые травмы. Это наиболее частая и опасная категория, так как удар головой на скорости может привести к сотрясению или ушибу головного мозга, он может стать причиной перелома основания черепа. При высокой скорости крайне опасны падения на копчик. Понятно, что высок риск и переломов конечностей, в том числе и сложных, которые могут потребовать длительного лечения и реабилитации. И последнее, но не по степени тяжести – это травмы внутренних органов. Удар животом может привести к разрыву селезенки, ушибу печени и почек, гемотороксу (накопление крови в плевральной полости).

Учитывая описанные риски, к катанию на ватрушках важно подходить крайне ответственно. Выбирайте специально оборудованные горки, где нет крутых склонов и препятствий по траектории движения. Обязательно проверяйте ватрушку на предмет повреждений перед каждым спуском и не катайтесь вдвоем, особенно взрослый вместе с ребенком.

