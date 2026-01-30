Выполнение народной программы «Единой России» обеспечило местами в школах 1,1 миллиона учеников по всей стране

Капитально отремонтировано более 6,5 тысяч школ по всей стране. Почти 1600 объектов сдали в прошлом году. Большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположена в сельской местности и малых городах. При этом остаются и несданные вовремя объекты или те, где переносились сроки ввода в эксплуатацию. Всего таких школ — 78.

По инициативе «Единой России» дополнительное финансирование на капремонт школ получат 39 регионов. Средства на эти цели в размере двух миллиардов рублей заложены в федеральном бюджете на 2026 год. При распределении финансов учтут достижение плановых результатов и отсутствие переносов сроков на следующий год, пояснил Владимир Якушев.

Что касается детских садов, то с 2019 по 2025 годы введено в эксплуатацию почти 1,7 тысяч объектов, которые могут посещать более 248 тысяч детей.

С 2025 года капитально отремонтировано 267 детских садов, из них 134 — с участием федерального бюджета. При этом по данному направлению тоже есть некоторое отставание: на 2026 год перенесены сроки реализации 9 объектов в 8 регионах.

Владимир Якушев акцентировал, что в новой народной программе «Единая Россия» особое внимание уделит шаговой доступности объектов детсадов и будет заботиться о выполнении этого запроса жителей.

В части строительства детских садов все плановые годовые результаты также достигнуты в полном объёме.

По итогам 2025 года 50 регионов полностью выполнили свои обязательства по капремонту без переносов. Сергей Кравцов напомнил, что по итогам 2026 года регионы должны по плану сдать 70 вновь построенных школ, 3 детских сада, капитально отремонтировать 1 109 школ, свыше 350 детсадов и 270 колледжей.

«Благодаря участию в народной программе в школах региона создаются современные и безопасные условия обучения для детей и работы педагогов. За время её реализации новый облик получили 22 учреждения образования, а до конца 2027 года преобразования ждут еще 8 школ в Гатчинском, Киришском, Тихвинском, Сланцевском, Ломоносовском, Кировском и Приозерском районах», — прокомментировал вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин.

Координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции партии в Госдуме Алёна Аршинова рассказала, что при поддержке «Единой России» в регионах открыто 30 тысяч Парт Героя. Ключевой датой для новых открытий Парт Героя и муралов «Лица Героев» станет 23 февраля — День защитников Отечества.

В этот же день стартует новый сезон масштабной народной акции — «Рисуем Победу».

«Ежегодно количество участников растёт. В прошлом году 1,5 миллиона человек поддержали акцию. Поэтому прошу регионы провести масштабную кампанию, чтобы и в этом году как можно больше участников к ней подключились», — сказала Алёна Аршинова.

В заключение Владимир Якушев подчеркнул — при отчёте по народной программе «Единой России» депутатам предстоит рассказать обо всех объектах, которые были при её реализации построены.

«Мы создаем серьёзные учебные пространства, за которые не стыдно, которые отвечают современным требованиям и позволяют нашим ребятам достаточно развиваться по всем направлениям», — заключил он.