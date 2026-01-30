Задержана рецидивистка из Батово

18 января в 14:15 в полицию Гатчинского района поступило сообщение о попытке кражи из частного дома в поселке Сиверский. Полицейскими установлено, что в незапертый дом зашла неизвестная женщина и попыталась похитить сумку с вещами хозяйки, но, встретив отпор со стороны домовладелицы, сбежала.

Было возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.

28 января в 10:45 у дома 19 в деревне Батово полицейскими по подозрению в причастности к этому преступлению задержана 32-летняя безработная местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи и грабежи.

Задержанная помещена в изолятор.

По информации пресс-службы МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области