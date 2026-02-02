Горячая линия МФЦ и Росреестра – о недвижимости

На связи с жителями региона будут директор региональной сети МФЦ Сергей Есипов и гость эфира - руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков.

Выпуск будет посвящен ключевым изменениям в регистрации недвижимости. Среди тем - обязательное межевание, ускоренная процедура регистрации, продление «дачной амнистии» и вопросы оформления прав на новых территориях.

Работает горячая линия для населения. Жители Ленинградской области могут задать вопрос спикерам: по телефонам (812) 775-47-788, (812) 775 47 47, в чате Телеграм-канала «Директор МФЦ – на связи!» 8 (931) 303-36-75, в социальных сетях МФЦ.

Вопросы принимаются до эфира, во время трансляции или после выпуска. Выпуск можно посмотреть в прямом эфире 2 февраля, в 15-00, - на платформе ВКонтакте по ссылке, а также позднее - в записи.