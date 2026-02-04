Будущие знатоки следственных тайн

В Гатчинской школе № 12 «Центр образования» состоялась торжественная церемония открытия кадетских классов следкома. Всех приветствовала директор школы Ксения Елистратова. Она подчеркнула, что день открытия кадетских классов станет историческим для школы:

– Кадетские классы – это не просто новое подразделение в нашей школе. Это старт пути для тех, кто мечтает служить закону, защищать справедливость и стать профессионалом в сфере правопорядка. Кадетская образовательная программа направлена на всестороннее развитие личности. В ней сочетаются как фундаментальные знания, так и специальная подготовка, физи-ческая закалка, строевая выучка и воспитание высоких моральных качеств.

Перед своими новыми «коллегами» выступили с напутственными словами представители кадетских классов Гатчинского округа: морские кадеты школы № 11, юные друзья пограничников из Пламенской школы, будущие специалисты МЧС Гатчинской школы № 7, кадеты класса аэрокосмической направленности из «Высшего пилотажа» и кадеты Войсковицкой школы № 2, изучающие противовоздушную и противоракетную оборону воздушно-космических сил.

Юных кадетов приветствовали почетные гости. Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим выразила благодарность руководителю управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области С.Т. Сазину за эту просветительскую миссию и решение открыть кадетские классы в регионе:

– Мне, конечно, отрадно, что и гатчинские школы включились в этот процесс. В Гатчинском округе мы открываем различные предпрофессиональные классы: медицинские, инженерные, психолого-педагогические, агроклассы, и у нашего города воинской славы богатый, многолетний опыт функционирования кадетских классов. Теперь к кадетскому движению примкнули два пятых класса школы № 12, в которых будут воспитываться будущие защитники закона и правопорядка. Это большая честь и ответственность. Пусть этот день станет началом яркого и достойного пути для наших кадетов!

Заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Ленинградской области Максим Гуров выразил уверенность, что навыки, которые ребята получат в кадетских классах, помогут им в будущем выбрать профессию: «Очень надеемся, что это будет профессия следователя. Двери следственного управления по Ленинградской области всегда открыты – мы готовы принять ребят на службу». Максим Вячеславович напомнил, что готовят будущих следователей в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.

Людмила Нещадим и Максим Гуров подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией Гатчинского муниципального округа и Следственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области, после чего состоялось вручение памятных вымпелов командирам новых кадетских классов – 52 и 53.

Новоиспеченные кадеты поделились планами на жизнь.

«Вообще, я планировала стать актрисой театра, балериной или хореографом. Но если не получится, то я хочу связать свою жизнь со Следственным комитетом, МЧС, стать полицейским или судьей», – призналась ученица 52 класса Майя Герман.

Мальчики и девочки готовы изучать закон и право, интересуются работой следственных органов, и немалую роль здесь сыграли детективные сериалы и даже пример родителей. Сотрудники СК обещают проводить с ребятами правовые занятия, давать основы огневой и физической подготовки. Начнут с малого и по мере взросления своих подопечных перейдут к более серьезным предметам.

– Открытие двух кадетских классов в Гатчине – это знаменательное событие. Мы очень благодарны администрации Гатчинского округа, руководству школы и, самое главное, родителям кадетов, которые согласились вступить в это кадетское братство, – сказал Максим Гуров.

Екатерина Дзюба