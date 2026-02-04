Ленобласть наращивает земельный фонд для льготников

«В первую очередь, такого результата удалось добиться благодаря планам, которые КУГИ установил для муниципальных образований и контролю над их исполнением. Проанализировав движение очереди, мы установили новые планы для муниципальных образований на 2026 год. Всем рекомендуем провести инвентаризацию своих территорий и выявить необходимые массивы для социальных нужд», — отметила председатель КУГИ Марина Тоноян на аппаратном совещании в правительстве области, где обсуждался вопрос предоставления земельных участков.

По итогам обсуждения районам рекомендовано продолжить активную работу с собственниками, которые готовы передавать в качестве пожертвования массивы для льготных категорий. По данной программе земельный фонд уже увеличился на 197,53 гектара.