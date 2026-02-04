Совет да любовь!

В органах ЗАГС Ленобласти уже началась выдача специальных подарочных карт — прямо в день бракосочетания. Пока проект разделён на два периода. В нём участвуют молодые люди в возрасте до 35 лет, являющиеся гражданами РФ, заключившие первый брак на территории Ленинградской области с 1 августа 2025 по 31 января 2026 года. Второй период продлится с 1 февраля по 31 декабря 2026 года. Те, кто заключил брак в прошлом году, для получения подарочной карты должны до 29 мая 2026 года обратиться в отделение ЗАГС, в котором состоялась регистрация. Путешествие в подарок без формальностей доступно всем, кто решит узаконить свои отношения в текущем году.

Для новобрачных разработано семь маршрутов по живописным местам Ленинградской области: Выборг, Гатчина, Приозерск, Тихвин, Старая Ладога, Кингисепп, Тосно. В экскурсионную программу входят обзорная экскурсия по городу и посещение основных достопримечательностей: крепостей, музеев, парков, усадеб. В неё также могут вноситься изменения в зависимости от сезона. Организаторы проекта не исключают, что в дальнейшем программы могут дополняться с учётом популярности и запросов гостей.

При оформлении подарочной карты молодожёны получат инструкции для дальнейших действий и контакты оператора проекта, который будет знакомить их с доступными программами путешествия, чтобы они могли выбрать именно то, что им интересно.

Проект проводится комитетом по культуре и туризму Ленинградской области совместно с региональным Управлением ЗАГС. Все путешествия для молодых были разработаны и организуются по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. На данный момент новобрачные могут рассчитывать на двухдневное путешествие по одному из предложенных маршрутов. — В услугу по подарочной карте входит: проживание (одна ночь в гостинице), питание (ужин в день заезда и завтрак на следующий день), экскурсионное обслуживание по программе, участие в социально значимом мероприятии, памятный сувенир, — отметила заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ольга Голубева.

В комитете также уточнили, что, поскольку проект инициирован губернатором, то путешествия полностью финансируются из регионального бюджета.

Однако молодым стоит принять во внимание, что некоторые транспортные расходы (проезд) от места проживания до точки старта программы и обратно не входят в стоимость и ложатся на плечи супругов. Также все личные расходы, сувениры, дополнительные услуги и питание, не указанное в программе (например, обеды), оплачиваются самостоятельно.

Помимо того, молодожёнам следует помнить, что воспользоваться подарком на свадьбу от региона они могут в течение четырёх месяцев с момента получения. Также бронировать путешествие необходимо минимум за 14 дней до предполагаемой поездки.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

На фото: Отремонтированное здание отдела ЗАГС Кировского района

ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ЛО