Кубок Гатчинского округа по рапиду
В шахматном клубе «Дебют» 31 января прошел первый этап Кубка Гатчинского округа по рапиду среди мужчин. Всего было 16 участников.
Победителем стал Артем Горлов, студент университета им. П.Ф. Лесгафта, кандидат в мастера спорта. Он набрал 7 очков из 7 возможных.
На втором месте – кандидат в мастера спорта Игорь Шепитко, который набрал 6 очков. Третье место занял Антон Паращенко, набравший 5 очков.
Кубок включает четыре этапа, которые будут проходить по одному в месяц. В финале, который состоится в мае, за победу сразятся восемь лучших шахматистов.
