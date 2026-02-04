Кубок Гатчинского округа по рапиду

Победителем стал Артем Горлов, студент университета им. П.Ф. Лесгафта, кандидат в мастера спорта. Он набрал 7 очков из 7 возможных.

На втором месте – кандидат в мастера спорта Игорь Шепитко, который набрал 6 очков. Третье место занял Антон Паращенко, набравший 5 очков.

Кубок включает четыре этапа, которые будут проходить по одному в месяц. В финале, который состоится в мае, за победу сразятся восемь лучших шахматистов.