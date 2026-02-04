Мошенники нацелились на школы

Прокуратура предупреждает: злоумышленники используют поддельные аккаунты и сообщения, чтобы выманить деньги, коды и пароли из текстовых уведомлений, приходящих от учетных записей на платформе

«Госуслуги» или из банковских сервисов.

В данном случае схема мошенничества такова. Школьники получают сообщения под предлогом обновления электронного дневника и начинают действовать по инструкции. Таким путем злоумышленники пытаются выведать секретные коды из текстовых уведомлений.

Учителя получают послания в программах обмена сообщениями от поддельных «руководителей учебных заведений» и «представителей власти». В этих сообщениях содержится просьба немедленно перечислить деньги на «специальный счет», чтобы избежать ревизий, или сообщить код из смс.

Родители учеников тоже оказались в группе риска. Злоумышленники связываются с ними с украденных аккаунтов учителей в социальных сетях и мессенджерах, умоляя перевести средства на срочный ремонт школы.

Прокуратура Ленинградской области призывает граждан быть бдительными и осторожными при общении в интернете:

- не доверяйте сообщениям, которые содержат просьбы о переводе денег на «специальные счета» или другие подобные требования;

- проверяйте информацию об отправителе сообщения, особенно если оно приходит от лица директора школы, представителя власти или учителя;

- никогда не раскрывайте секретные коды из текстовых уведомлений, приходящих от учетных записей на платформе

«Госуслуги» или из банковских сервисов.

В случае сомнений свяжитесь с учебным заведением или официальными представителями власти по известным вам каналам связи, чтобы уточнить информацию о подлинности сообщения. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите о случившемся в правоохранительные органы и ваш банк. Сохраните все доказательства: скриншоты сообщений, номера счетов и другую информацию, которая может помочь в расследовании.

Помните: мошенники могут использовать различные схемы обмана.

Фото freepik.com