Как выбирать муку к Масленице

Символ солнца и весны

Этот древний славянский праздник олицетворяет приход весны, люди верили, что блины на столе помогут призвать не только яркое солнышко, но и помогут пораньше отогреть землю и потом собрать богатый урожай. Хозяйки считали, чем больше красивых и вкусных блинов будет на столе, тем плодороднее и успешнее будет год. Продолжая традиции предков, мы с любовью готовим блины и берем за основу традиционные ингредиенты: мука, яйца, молоко.

Все дело в муке

Каким будет блин внешне и его вкусовые качества, во многом зависит от сорта муки. Чтобы тесто получилось воздушным, а блины кружевными, лучше выбрать муку высшего сорта. Она отличается по цвету – белоснежная, но может быть с легким кремовым оттенком. У нее высокие хлебопекарные свойства, изделия из дрожжевого или песочного теста получатся пышными, объемными. Из муки первого сорта, которая отличается повышенным количеством клейковины, тесто получится густым, а блины — более плотными.

Иногда хозяйки выбирают муку из злаков – овсяную, рисовую, кукурузную, гречневую – в чистом виде или смешивают с пшеничной. Овсяные блинчики получатся менее калорийными и полезными, сторонникам безглютеновой диеты лучше остановить свой выбор на рисовой муке. Выпечка из кукурузной муки получится яркой и воздушной, она богата клетчаткой и имеет сладковатый привкус. Полезна для здоровья гречневая мука – у нее специфический вкус, изделия получаются серыми, плотными.

Главное внимание при выборе муки стоит уделить таре, в которую она расфасована. Лучше остановить свой выбор на бумажном пакете или мешковине, в целлофановой упаковке мука хранится плохо и плесневеет быстрее.

Еще один, не менее важный критерий, – срок изготовления. Специалисты отмечают, что лучше покупать продукцию в первые 6 месяцев после изготовления. Свежесть муки можно попробовать определить самостоятельно, слегка сжав пакет, тару: если продукция качественная и свежая, то должен появиться специфический хруст. Чтобы окончательно удостовериться в безопасности, прислушайтесь к запаху: хорошая мука обладает тонким пшеничным ароматом. Неприятный запах прогорклости, затхлости или плесени напрямую показывает, что продукт испорчен и его нельзя использовать для приготовления. Многие опытные хозяйки рекомендуют: прежде чем сделать тесто, муку лучше просеивать.

В состав блинной муки, которую также можно часто встретить на прилавке, помимо муки включены яичный порошок, сухое молоко, разрыхлители и соль. Это полуфабрикат, для приготовления достаточно просто добавить воды.

Какие выбрать яйца и молоко

Цвет скорлупы и категория яиц не сыграют особой роли в любом рецепте. Важно помнить главный постулат: нельзя использовать битые или треснувшие яйца. Опасные для человека микроорганизмы на скорлупе благодаря трещинам проникнут внутрь, под оболочку и станут причиной кишечных расстройств. Специалисты отмечают: в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» яйца относят к непереработанной продукции животного происхождения. Их лабораторный контроль проводится на микробиологические показатели (КМАФАнМ, бактерии группы кишечной палочки, сальмонелла) и содержание токсичных элементов и антибиотики.

Чтобы правильно определить качество яйца, рекомендуется взять его в руки: оно должно быть чистым, шероховатым, без трещинок. Твердая матовая поверхность будет говорить о свежести, характерный глянец присущ несвежему продукту. При тряске хорошее яйцо не издаст никакого звука.

Внешний вид, вкус, цвет, запах молока должны соответствовать ГОСТу: белое со светлым кремовым оттенком в зависимости от жирности, запах – легкий, натуральный, без посторонних примесей – кислинки и горечи, не может быть в нем комочков и хлопьев, консистенция должна быть однородной. Специалисты рекомендуют: обязательно обращайте внимание на окончание срока годности молока, указанное на упаковке. Молоко – скоропортящийся продукт, употреблять его после окончания срока годности нельзя.

Без блинов нет Масленицы

А ведь бывает, что на выпечку домашних блинчиков просто не хватает времени, тогда встретить весну можно и с готовыми. Важно помнить, что на упаковке должен быть указан не только состав, но и дата изготовления и срок хранения. Ровная, кремового цвета, без разрывов поверхность выпечки говорит о хорошем качестве теста. На замороженной продукции грамотный производитель укажет способ приготовления.

Фото предоставлено ФГБУ «ЦОК АПК»